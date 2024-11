Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Bäckerei++Kassen aufgebrochen++Zwei Unfälle beim Bremer Kreuz++Lkw beschädigt Zaun - Zeugen gesucht+

Landkreis Verden (ots)

+Einbruch in Bäckerei+ Achim. Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstag 18 Uhr, bis Freitag 02.30 Uhr, in eine Bäckerei in der Uphuser Heerstraße ein. Am Freitagmorgen bemerkten Lieferanten eine offenstehende Tür und informierten die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten die Täter das Geschäft und stahlen schließlich einen Tresor. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Kassen aufgebrochen+ Verden. In einem Supermarkt in der Max-Plank-Straße gelangten unbekannte Täter an Bargeld aus den Kassen und flüchteten unerkannt. Gegen 20.15 Uhr brachen die Täter in einem unbeobachteten Moment mehrere Kassen auf und konnten das Bargeld entnehmen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigten Personen in dem Markt und dem Bereich geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Zwei Unfälle beim Bremer Kreuz+ Achim. Auf der A27, zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Sebaldsbrück, kam es am Donnerstagmorgen zu zwei Unfällen direkt hintereinander. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Eine 20-jährige Fahrerin eines Opel war gegen 07.15 Uhr auf dem linken Fahrstreifen unterwegs und musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Dies bemerkte ein 27-Jähriger in seinem Audi zu spät und fuhr auf den Opel auf. Ein dahinter fahrender 32-Jähriger fuhr anschließend mit seinem Ford auf die beiden stehenden Fahrzeuge auf. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 27-Jährige leicht.

Unmittelbar hinter den drei Fahrzeugen befand sich ein 22-jähriger Fahrer eines Volvo. Er bemerkte den Unfall vor ihm und konnte sein Fahrzeug rechtzeitig bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 39-jährige Fahrer eines Transporters fuhr daraufhin auf den Volvo auf und verletzte den 22-Jährigen leicht.

Die beiden Verletzten kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme war die A27 kurzzeitig voll gesperrt. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 26.000 Euro geschätzt.

+Lkw beschädigt Zaun - Zeugen gesucht+ Ottersberg. Am Freitagvormittag, gegen 08.30 Uhr, kam es in der Straße Am Alten Sportplatz zu einem Unfall, bei dem ein Zaunelement beschädigt wurde. Nach ersten Informationen hatte ein Lkw beim Abbiegen in dem Wochenendgebiet den Zaun beschädigt. Der Lkw wurde bei dem Unfall ebenfalls beschädigt.

Anwohner hatten noch einen weißen Planen-Lkw bemerkt, der in Richtung Feldstraße weitergefahren war.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Vormittag eine Lieferung in dem Gebiet erhalten haben. Diese steht möglicherweise in Zusammenhang mit dem gesuchten Lkw. Die Zeugen können sich bei der Polizeistation Ottersberg unter 04205-315810 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell