Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Rauchentwicklung in Reetdachhaus++Kran in Brand++Mit E-Scooter zusammengestoßen++Graben überfahren+

Landkreis Osterholz (ots)

+Rauchentwicklung in Reetdachhaus+ Lilienthal. In der Straße Alte Reihe kam es am Freitagmorgen zu einem Brand in einem Wohnhaus mit einem Reetdach. Gegen 06.40 Uhr bemerkten die Bewohner Rauchgeruch in dem Haus und informierten die Feuerwehr.

Bei der Suche nach der Quelle stellte die Feuerwehr einen Schwelbrand in einer Zwischendecke im Dachgeschoss fest. Nach ersten Erkenntnissen war Dämmwolle in Brand geraten. Für die Löscharbeiten trug die Feuerwehr das Reetdach teilweise ab und holte Teile der Dämmwolle aus der Zwischendecke.

Da die Gefahr bestand, dass das Feuer auf das Reetdach überging, alarmierte die Feuerwehr vorsorglich ein Großaufgebot. Ein Übergreifen auf das Dach konnte jedoch verhindert werden.

Die Bewohner blieben bei dem Brand unverletzt. Das Wohnhaus war nach den Löscharbeiten weiterhin bewohnbar. Die Ermittlungen zur ungeklärten Brandursache dauern derzeit an.

+Kran in Brand+ Ritterhude. In der Riesstraße geriet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus bislang ungeklärter Ursache die Führerkabine eines Krans in Brand. Gegen 00.10 Uhr gingen mehrere Notrufe zu einem Brand bei der Hamme-Brücke ein. Vor Ort stellten Einsatzkräfte den brennenden Baukran fest.

Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, Hinweise zu der Brandentstehung dem Polizeikommissariat Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Mit E-Scooter zusammengestoßen+ Osterholz-Scharmbeck. Ein 51-jähriger Fahrer eines VW wollte am Donnerstagmorgen von der Pappstraße in die Reiswerkstraße abbiegen. Dabei übersah sie eine 16-Jährige auf einem E-Scooter, welche die Fahrbahn überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte die 16-Jährige und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

+Graben überfahren+ Ritterhude. Am frühen Freitagmorgen, gegen 00.20 Uhr, verletzte sich ein 21 Jahre alter Fahrer eines BMW bei einem Unfall in der Niederender Straße leicht. Nach ersten Erkenntnissen war er in einer Kurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen. Im Seitenraum überfuhr er einen Graben und stieß mit einem Verkehrszeichen und anschließend mit einem Baum zusammen.

Der 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem BMW entstand ein geschätzter Schaden von 15.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell