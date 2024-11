Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: + Zwei Pkw aufgebrochen + Vorfahrt genommen + Unfallzeugen gesucht + Container aufgebrochen +

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+ Zwei Pkw aufgebrochen + Verden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu Einbrüchen in zwei Pkw am Norderstädtischen Markt. Mittels Gewalteinwirkung verschafften sich noch unbekannte Täter, zwischen 16:00 Uhr und 06:00 Uhr, Zugang zu einem Volvo und einem Audi und durchsuchten diese. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Art und Höhe des Diebesgutes sind aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei Verden bittet die Bevölkerung um Hinweise unter 04231/8060.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+ Vorfahrt genommen + Worpswede. Am Mittwoch kam es an der Osterholzer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Gegen 17:00 Uhr wollte ein 61-jähriger mit seinem Volkswagen samt Anhänger von der Wörpedahler Straße auf die Osterholzer Straße fahren. Hierbei übersah er eine 52-jährige, die mit ihrem Seat auf der Osterholzer Straße in Richtung Worpswede fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Hierbei wurde die 52-jährige Fahrerin des Seat leicht verletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Schaden wird auf circa 17.500 Euro geschätzt.

+ Unfallzeugen gesucht + Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstag kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr auf einem Geschäftsparkplatz an der der Koppelstraße zu einem Verkehrsunfall. Durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug wurde ein geparkter Chrysler Jeep erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerkannt vom Unfallort. An dem Geländewagen entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 04791/3070 mit dem Polizeikommissariat Osterholz in Verbindung zu setzen.

+ Container aufgebrochen + Schwanewede. In der Nacht von Dienstag auf kam es im Industriepark Brundorf zu einem Einbruch in einen Container. Ersten Informationen zufolge verschafften sich die die unbekannten Täter Zugang zu einem Firmengrundstück und gelangten dort unter Gewaltanwendung in einen Container. Dort entwendeten sie diverse Elektrogeräte und entkamen unerkannt mit dem Diebesgut. Der Gesamtschaden wird auf circa 1.500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Schwanewede unter 04209/918650 entgegen.

