Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Auseinandersetzung zu Parksituation++Fahrradfahrer schwer verletzt++Fahrradfahrer im Kreisel übersehen++Mehrere Anrufe zu falschen Polizeibeamten+

Landkreis Osterholz (ots)

+Auseinandersetzung zu Parksituation+ Osterholz-Scharmbeck. Vor einem Geschäft in der Bahnhofstraße kam es gestern Abend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Hintergrund waren nach ersten Erkenntnissen Streitigkeiten bezüglich der Parkplatzsituation.

Die beiden 28 und 45 Jahre alten Frauen verletzten sich bei der körperlichen Auseinandersetzung gegenseitig und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Im Zuge der Auseinandersetzung mischte sich ein 18-jähriger Verwandter der 28-Jährigen ein und verletzte die 45-Jährige ebenfalls.

Die Polizei leitete Strafverfahren gegen die Beteiligten ein. Die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung dauern derzeit an.

+Fahrradfahrer schwer verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Osterholze verletzte sich am Montagmorgen ein 73-jähriger Radfahrer schwer. Der Mann war von der Straße Hehenberg gekommen und hatte nicht auf den Verkehr auf der Straße Am Osterholze geachtet. Eine 45-jährige Fahrerin eines BMW fuhr in Richtung Osterholzer Straße und konnte einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern. Der 73-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt.

+Fahrradfahrer im Kreisel übersehen+ Osterholz-Scharmbeck. Ein 72-jähriger Fahrer eines Mercedes wollte am Montag, gegen 17.40 Uhr, von der Straße Klosterkamp in den Kreisel einfahren. Er übersah dabei einen bevorrechtigten 59-Jährigen auf seinem Pedelec, der die Straße überquerte. Sie stießen zusammen und der 59-Jährige stürzte. Er verletzte sich leicht und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.800 Euro geschätzt.

+Mehrere Anrufe zu falschen Polizeibeamten+ Ritterhude. Am Sonntag und am Montag kam es im Bereich Ritterhude zu mehreren Anrufen falscher Polizeibeamter. Ein Betrüger erzählte eine Legende über eine Frau, die in der Nachbarschaft überfallen wurde. Die angerufenen Seniorinnen und Senioren erkannten die Betrugsmasche, sodass kein Schaden entstand.

Nach den Anrufen meldeten sie sich nacheinander bei der Polizei Ritterhude und teilen die Betrugsanrufe mit. Auffällig war dabei, dass die Täter anscheinend in alphabetischer Reihenfolge anhand des Nachnamens die Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Ritterhude angerufen hatten.

Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass die Täter in weiteren Gemeinden ähnlich vorgehen werden. Dabei muss es sich jedoch nicht nur um die Betrugsmasche mit falschen Polizeibeamten handeln. Die Täter nutzen auch andere Betrugsmaschen, um an Informationen und Wertgegenstände der Senioren zu gelangen. Besteht Unsicherheit, ob es sich bei einem Anruf um einen Betrugsversuch handelt, ist der sicherste Weg zunächst den Anruf selbstständig zu beenden und Kontakt mit Angehörigen, Bekannten oder einer bekannten Polizeidienststelle aufzunehmen.

