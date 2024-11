Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 10.11.2024

PI Verden/Osterholz (ots)

++ Fahranfängerin reagiert folgenschwer ++

Achim. Am Samstag, gegen 20:30 Uhr, befuhr eine junge Bremerin mit ihrem Renault die Autobahn 27 in Richtung Walsrode. Zwischen Achim und Langwedel überschätzte sie die Geschwindigkeit eines vorausfahrenden Fahrzeugs. Sie wich nach links aus und geriet dabei ins Schleudern. Danach kollidierte sie erst mit der Betonschutzwand und überschlug sich anschließend mit ihrem Pkw, bevor sie auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Die 22jährige und ihr 24 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden, der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Autobahn halbseitig gesperrt werden.

++ Junger Fahrer unter Alkoholeinfluss ++

Oyten. Am späten Samstagabend kontrollierten Zollbeamte einen rumänischen Pkw auf dem Rastplatz Oyten an der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg und nahmen bei dem 20jährigen, rumänischen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahr. Zuständigkeitshalber wurden Beamte der Autobahnpolizei Langwedel hinzugezogen, welche eine Atemalkoholkonzentration von knapp 1,5 Promille feststellten. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, in dessen Zuge eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheines erfolgte.

++ Fahrer illegal und ohne Führerschein unterwegs ++

Achim. Am frühen Samstagvormittag wollten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen augenscheinlich überladenen Transporter an der Autobahn 1, in Fahrtrichtung Osnabrück, kontrollieren. Der 34jährige Fahrzeugführer konnte vor Ort keinen Führerschein vorweisen. Weitere Ermittlungen zu dem algerischen Staatsbürger ergaben, dass er einerseits nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und andererseits unerlaubt im Bundesgebiet aufhältig ist. Der Mann wurde durch die Beamten einer Aufnahmeeinrichtung überstellt. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

## Fahranfänger verunfallt unter Alkoholeinfluss ##

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kollidierte gegen 00:30 Uhr in Sandhausen, Am Mühlenbach, ein Pkw Audi mit einem Weidezaun, nachdem der 22jährige Fahrer an der T-Kreuzung Zum Heuweg zunächst ungebremst über einen Graben fuhr. Dort stieß der Wagen gegen den Zaun und kam erst auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahranfänger erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wurde auch der Führerschein des Pkw-Fahrers sichergestellt und er darf bis auf Weiteres kein Kraftfahrzeug mehr führen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell