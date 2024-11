Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Nochmaliger Aufruf: Konkrete Zeugin zu Raub gesucht ++ BMW-Fahrer flüchtet vor Polizei ++ Seitenscheiben eingeschlagen ++

Landkreise Verden und Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Nochmaliger Aufruf: Konkrete Zeugin des Raubes gesucht

Verden. Am Montag, den 04.11., kam es gegen 14 Uhr in der Nähe des Verdener Bahnhofs zu einem Raub zum Nachteil eines 44-Jährigen, wir berichteten am 05.11.2024 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/5902275). Im Rahmen der Ermittlungen hat sich nun ergeben, dass eine konkrete Zeugin den Vorfall wahrgenommen haben muss. Sie soll den drei jugendlichen Tätern sogar noch couragiert zugerufen haben, vom Opfer abzulassen. Leider liegen den Beamten des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Verden keine weiteren Informationen zu dieser Zeugin vor. Die Frau wird gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei den Beamten zu melden. Bei dem Vorfall am Montag war das Opfer gegen 14 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen der Bahnhofstraße und dem Galoppweg unterwegs, als er von dem Trio angegriffen wurde. Sie schlugen auf ihn ein und verletzten ihn leicht. Anschließend entwendeten sie das Portemonnaie und flüchteten zu Fuß in Richtung Bahnhof.

BMW-Fahrer flüchtet vor Polizei

Achim. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf der A27 beabsichtigten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel am Donnerstagabend gegen 22 Uhr einen BMW-Fahrer anzuhalten und zu kontrollieren. Anstatt jedoch dem Streifenwagen an der Anschlussstelle Sebaldsbrück zu folgen, beschleunigte der BMW-Fahrer plötzlich und versuchte, weiter auf der A27 in Richtung Cuxhaven zu flüchten. Dies gelang dem Flüchtenden jedoch nicht, der Streifenwagen folgte dem BMW weiterhin. Dabei wurden über Funk weitere Streifenwagen, auch aus Bremen, alarmiert. An der Anschlussstelle Überseestadt verließ der BMW-Fahrer die A27, um seine Fahrt über die B6 mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung eines Rotlichtes in Richtung Walle Center fortzusetzen. Hier endete die Flucht vor der Polizei, die Beamten trafen den BMW und dessen Insassen in einem Wendehammer an. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten mögliche Motive dafür fest, warum der 35-jährige Fahrer vor der Polizei geflüchtet war: Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, außerdem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Daraufhin wurden der Fahrzeugschlüssel des Mannes sichergestellt und eine Blutentnahme bei dem 35-Jährigen durchgeführt. Außerdem leiteten die Beamten gegen den Mann aufgrund seiner Flucht und der gefährlichen Fahrweise mehrere Strafverfahren ein. Verkehrsteilnehmer, die durch den Fahrer des weißen BMW möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 04232/94590 bei der Autobahnpolizei Langwedel zu melden.

Reh auf der Fahrbahn: 49-Jähriger verletzt

Thedinghausen. Aufgrund eines querenden Rehs auf der Dibberser Landstraße (L203) wurde am Donnerstagmorgen gegen 4:45 Uhr ein 49-jähriger Audi-Fahrer leicht verletzt. Der Mann war auf der L203 in Richtung Dibbersen unterwegs, als plötzlich ein Reh auf der Straße stand. Der Audi-Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren, der Audi war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

25-Jähriger verletzt

Kirchlinteln. Auf der Holtumer Dorfstraße (K11) kam es am Donnerstag gegen 6:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Kleinwagenfahrer kam aus unbekannten Gründen in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum streifte der Wagen einen Baum, woraufhin das Auto umkippte und auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen kam. Der 25-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Reifen geplatzt

Achim/Baden. Ein 53-jähriger Skoda-Fahrer wurde am Donnerstag gegen 20:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße (K6) leicht verletzt. Während der Fahrt platzte unvermittelt der hintere rechte Reifen, woraufhin der Mann die Kontrolle über den Wagen verlor. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Gartenmauer und einer Straßenlaterne. Leichtverletzt wurde der 53-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Seitenscheiben eingeschlagen

Lübberstedt. Ein unbekannter Täter schlug in der Nacht auf Donnerstag bei zwei Autos, die auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße geparkt waren, je eine Seitenscheibe ein. Anschließend durchwühlte er die Handschuhfächer nach Wertgegenständen. Ob er letztlich Diebesgut erlangte, ist unklar. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nacht gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

