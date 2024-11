POL-VER: +Einbruch in Juwelier++Einbrecher lösen Alarmanlange aus++Schmuck gestohlen++In Graben gefahren++Auf Pkw gefahren++Von Fahrbahn abgekommen+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden (ots)

+Einbruch in Juwelier+ Achim. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in einen Juwelier in der Oberstraße ein. Sie verschafften sich über die Eingangstür Zugang in den Verkaufsraum und durchsuchten das Geschäft. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld, ob sie weiteres Diebesgut erlangen konnten, ist noch unbekannt. Nach der Tat flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet oder Hinweise zu der Tat haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Einbrecher lösen Alarmanlage aus+ Oyten. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01.15 Uhr, löste die Alarmanlage in einer Bäckerei in der Hauptstraße aus. Nach ersten Erkenntnissen hatten bislang unbekannte Täter eine Schiebetür geöffnete und waren in das Geschäft eingebrochen. Von dort entwendeten sie Bargeld. Vor dem Eintreffen der Polizeibeamten flüchteten die Täter mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 04202-9960 zu melden.

+Schmuck gestohlen + Dörverden. Am Mittwoch kam es in der Straße Eichhof zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 16 Uhr und 18 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und verschafften sich Zugang in das Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie Räume und stahlen diversen Schmuck. Zeugen werden gebeten, Hinweis zu den Tätern oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

+In Graben gefahren+ Ottersberg. Am Mittwochmorgen, gegen 08.30 Uhr, geriet eine 40-jährige Fahrerin eines Opel in der Straße Im Forth in Richtung Posthausen in einem Graben und verletzte sich leicht. Sie war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 3,3 Promille. Sie leiteten daraufhin ein Strafverfahren gegen die 40-Jährige ein. Sie musste eine Blutprobe abgeben und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.200 Euro geschätzt.

+Auf Pkw gefahren+ Achim. Eins 16-jährige Fahrerin eines Motorrads fuhr am Mittwochnachmittag auf der Oberstraße in Richtung L156 hinter einem Skoda. Eine 38-jährige Fahrerin des Skoda bremste vor einem Zebrastreifen ab, damit ein Zeuge die Straße überqueren konnte. Dies bemerkte die 16-Jährige zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die beiden Fahrerinnen und eine Beifahrerin in dem Pkw leicht. Sie kamen in ein Krankenhaus.

+Von Fahrbahn abgekommen+ Thedinghausen. Auf der Westerwischer Straße kam es am späten Mittwochnachmittag, gegen 17.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Fahrerin war mit ihrem Renault von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen Baum touchiert. Nach ersten Informationen war die 33-Jährige von ihrem Navi abgelenkt gewesen. Durch den Zusammenstoß verlor sie die Kontrolle über den Pkw und das Fahrzeug überschlug sich mehrfach. Sie konnte sich selbst aus dem Pkw befreien, wurde bei dem Unfall jedoch leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

