Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Tür hält Einbruch stand++Tonne beschädigt++Fahrradfahrerin übersehen++Vor Pkw gelaufen und geflüchtet+

Landkreis Verden (ots)

+Tür hält Einbruch stand+ Achim. Unbekannte Täter versuchten am Dienstag, zwischen 14.30 Uhr und 20.10 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus einzubrechen. Sie beschädigten die Wohnungstür in der Straße Alte Finien, gelangten jedoch nicht in die Wohnung. Hinweise zu verdächtigen Personen können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Tonne beschädigt+ Verden. In der Wilhelm-Busch-Straße haben Dienstagnacht, gegen 23.30 Uhr, bislang unbekannte Täter eine Mülltonne mit Grünabfällen beschädigt. Anwohner konnten einen lauten Knall hören und stellten anschließend die brennende Mülltonne auf der Straße fest. Sie versuchten, das Feuer eigenständig zu löschen und informierten parallel die Feuerwehr. Diese löschte den Brand schließlich vollständig ab.

Hinweise zu den Tätern können der Polizei Verden unter 04231-8060 gemeldet werden.

+Fahrradfahrerin übersehen+ Verden. Eine 81-jährige Radfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag leicht verletzt. Ein 18-jähriger Fahrer eines Audi fuhr auf der Zufahrt zum Denkmal am Holzmarkt. Dabei übersah er die von links kommende Fahrradfahrerin auf dem Radweg und stieß mit ihr zusammen. Die 81-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand ein geschätzter Schaden von 1.050 Euro.

+Vor Pkw gelaufen und geflüchtet+ Oyten. In der Straße An der Autobahn kam es am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Nach ersten Informationen war ein bislang unbekannter Mann auf die Fahrbahn gelaufen, um diese zu überqueren, und hatte nicht auf den Fahrzeugverkehr geachtet. Ein 33-jähriger Fahrer eines Skoda schaffte es nicht rechtzeitig abzubremsen und stieß mit dem Fußgänger zusammen. Dieser entfernte sich nach dem Zusammenstoß vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem bislang unbekannten Fußgänger der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell