POL-VER: +Zeugen zu Raub gesucht++Unfall mit Radfahrer an der Anschlussstelle++Bei nasser Fahrbahn gestürzt++Pedelec-Fahrerin schwer verletzt+

+Zeugen zu Raub gesucht+ Verden. Am Montag kam es in der Nähe des Verdener Bahnhofs zu einem Raub zum Nachteil eines 44-Jährigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 14 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen der Bahnhofstraße und dem Galoppweg unterwegs, als er von mindestens zwei unbekannten Tätern angegriffen wurde. Sie schlugen auf ihn ein und verletzten ihn leicht. Anschließend entwendeten sie das Portemonnaie und flüchteten in unbekannte Richtung.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei den Tätern um Jugendliche gehandelt haben. Es werden Zeugen gesucht, die zum Tatzeitpunkt in der Nähe unterwegs gewesen sind. Hinweise zu den Tätern oder auffälligen Personen können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Unfall mit Radfahrer an der Anschlussstelle+ Achim. An der Anschlussstelle Achim-Nord zur Embser Landstraße kam es am Montagmorgen, gegen 05.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.#

Eine 51-jährige Fahrerin eines VW wollte von der Autobahn auf die Embser Landstraße fahren und missachtete beim Anfahren die Vorfahrt des Fahrradfahrers. Dieser fuhr auf dem Geh- und Radweg in Richtung Embsen und war auf der falschen Seite unterwegs. Bei dem Zusammenstoß entstand ein geringer Sachschaden an den Fahrzeugen.

+Bei nasser Fahrbahn gestürzt+ Langwedel. Am Montagmorgen stürzte in der Gabundstraße ein 61-jähriger Fahrradfahrer und verletzte sich schwer. Er hatte auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und in der Folge gestürzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

+Pedelec-Fahrerin schwer verletzt+ Ottersberg. Eine 67-jährige Fahrerin eines Pedelecs verletzte sich am Montag, gegen 17.20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmshauser Straße schwer. Sie fuhr auf dem Gehweg in Richtung Oyten und kam aus noch ungeklärter Ursache auf dem abschüssigen Weg alleinbeteiligt zu Fall. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

