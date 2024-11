Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz am Sonntag, den 03.11.2024

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Unfall auf der A27

Achim. Am späten Samstagvormittag befuhr eine 45-jährige Frau aus Bassum mit ihrem Citroen die Autobahn 27 in Richtung Walsrode. Aus noch zu ermittelnden Gründen kam sie zwischen den beiden Achimer Anschlussstellen nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Mittelschutzplanke. Anschließend wurde das Fahrzeug gegen die Außenschutzplanke geschleudert, überschlug sich und blieb letztlich auf dem Dach liegend zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde die Fahrerin schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Citroen musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Autobahn musste zur Unfallaufnahme zunächst voll gesperrt werden. Es entstand ein erheblicher Rückstau.

Landkreis Osterholz

Diebstahl aus Wohnhaus

Worpswede. Am Samstagnachmittag gelangten zwei unbekannte Männer durch eine nicht verschlossene Tür in das Wohnhaus der 63-jährigen Geschädigten in der Nordsoder Straße, während diese im Garten arbeitete. Die Täter durchsuchten diverse Räume des Wohnhauses. Kurz nach dem Verlassen des Hauses wurden sie durch einen weiteren Anwohner bemerkt. Die Täter begaben sich anschließend zu Fuß in Richtung Karlshöfen. Diebesgut wurde offensichtlich nicht erlangt, dieses wurde noch auf dem Grundstück zurückgelassen.

Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Schwanewede. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall im Molkereiweg. Ein Audi kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Straßenlaterne und zwei Gartenzäunen und wurde so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass beide Fahrzeuginsassen unter dem Einfluss von Alkohol standen.

Da sich beide gegenseitig beschuldigten, den Pkw gefahren zu sein, wurde sowohl dem 44-jährigen Mann, als auch der 39-jährigen Frau jeweils eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen zur Klärung der Fahrereigenschaft laufen. Der Führerschein der 39-jährigen wurde im Rahmen des Verfahrens sichergestellt. Der 44-jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Beide Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf über 14.000EUR geschätzt.

Probefahrt ohne Versicherungsschutz

Lilienthal. Am Samstagnachmittag fiel zwei Beamten ein Kleinwagen auf, welcher auf der Worphauser Landstraße unterwegs war. An dem Ford befanden sich keine Kennzeichen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der 50-jährige Fahrzeugführer den Pkw käuflich erwerben wollte. Hierzu tätigte er eine kurze Probefahrt. Das Fahrzeug war nicht zugelassen und demnach auch nicht versichert. Den 50-jährigen Bremer erwartet nun ein Strafverfahren.

