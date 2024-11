Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz am Samstag, den 02.11.2024

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Verden. Am späten Freitagvormittag kam es auf der Lindhooper Straße zu einem Unfall zwischen zwei PKW. Der 69-jährige Fahrer eines BMW fuhr mit seinem 23-jährigen Beifahrer stadtauswärts. Die 33-jährige Fahrerin eines Audis folgte diesem in Begleitung ihrer 63-jährigen Beifahrerin.

In Höhe der dortigen Feuerwache kam es dann zu der Kollision der beiden PKW. Die Lindhooper Straße wurde zur Unfallaufnahme und medizinischen Versorgung der vier Personen zeitweise vollständig gesperrt. Die vier Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verlegt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000EUR. Der genaue Unfallhergang ist noch Teil der Ermittlungen.

Rauschmittelfahrt in Achim

Achim. Am frühen Freitagmorgen wurde durch eine Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariats Achim in der Straße Im Finigen ein Pkw Citroen Jumper festgestellt. Der in Rede stehende Pkw konnte durch die eingesetzten Beamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert werden.

Bei dem 29-Jährigen männlichen Fahrzeugführer aus Bremen konnten körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Drogenvortest bestätigte eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den nunmehr Betroffenen eingeleitet.

Keine presserelevanten Meldungen aus dem LK Osterholz.

