Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Sattelzug landet im Graben++Rehen ausgewichen++Fahrradfahrerin übersehen++Kontrolle über Fahrzeug verloren+

Landkreis Osterholz (ots)

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Sattelzug landet im Graben+ Lilienthal. Auf der Falkenberger Landstraße kam es am Montag, gegen 10.50 Uhr, zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Der 44-jährige Fahrer des Sattelzuges war auf der L133 in Richtung Worphauser Landstraße aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung geraten.

Der Sattelzug musste anschließend aus dem Seitenraum von einem Abschlepper geborgen werden. Für die Bergungsarbeiten war die L133 bis in den Nachmittag voll gesperrt.

+Rehen ausgewichen+ Lübberstedt. Ein 56 Jahre alter Fahrer eines Ford war am Montagvormittag auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs und wollte nach ersten Informationen zwei Rehen auf der Fahrbahn ausweichen. Dabei kam er von der Straße ab und stieß mit einem Straßenbaum zusammen. Anschließend überschlug sich der Ford und kam auf der anderen Straßenseite zum Liegen. Der 56-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

+Fahrradfahrerin übersehen+ Osterholz-Scharmbeck. An der Einmündung von der B74 zur Wesermünder Straße stießen am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, ein Pkw und eine Fahrradfahrerin zusammen.

Ein 31-Jähriger wollte von der B74 auf die Wesermünder Straße abbiegen. Beim Anfahren übersah er eine von links kommende Radfahrerin und stieß mit der 41-Jährigen zusammen. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

+Kontrolle über Fahrzeug verloren+ Osterholz-Scharmbeck. Beim Ausfahren aus einem Grundstück in der Bördestraße verlor am Montagabend eine 45-jährige Fahrerin eines Renault aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und beschädigte mehrere Fahrzeuge. Gegen 18.15 Uhr fuhr sie rückwärts von dem Grundstück und verlor die Kontrolle über den Pkw. Anschließend überquerte sie die Fahrbahn und fuhr gegen ein Garagentor. Dabei beschädigte sie einen geparkten Porsche, das Garagentor und einen in der Garage geparkten Ford. Die 45-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell