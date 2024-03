Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ PKS 2023 der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen ++ Zahlen, Daten, Fakten ... jetzt als Anlage online ++ mehr Diebstähle - Zuwachs bei Ladendiebstählen um 57 Prozent ++

Lüneburg (ots)

++ Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2023 der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen ++ Anstieg der Fallzahlen/Straftaten bei leicht gesteigerter Aufklärungsquote von 63,97 Prozent ++ HWE auf niedrigem Niveau - jede zweite Tat scheitert ++ mehr Diebstähle - Zuwachs bei Ladendiebstählen um 57 Prozent ++ Stagnation bei Körperverletzungen ++

Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

- Anstieg der Fallzahlen/Straftaten - Fallzahlen auf "Zehnjahreshoch" - gute Aufklärungsquote von 63,97 Prozent - Haus- und Wohnungseinbruch (HWE) auf niedrigem Niveau -jede zweite Tat scheitert - mehr Diebstähle - Zuwachs bei Ladendiebstählen um 57 Prozent - Stagnation bei Körperverletzungen, jedoch deutlicher Anstieg im Deliktbereich Raub/räuberischer Diebstahl u.a. aufgrund räuberischer Ladendiebstähle - Gewalt gegen Polizeibeamte und Rettungskräfte - Augenmerk auf die Fallzahlen bei "Häuslicher Gewalt" - Anstieg auf 1.155 Fälle - Anstieg bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung auch durch das Anzeigeverhalten bei der Verbreitung von pornografischen Schriften (Bilder über Messenger-Dienste) - Straftaten zum Nachteil älterer Menschen (SäM) - gemeinsam gegen "Schockanrufe, Enkeltrick, Falsche Polizeibeamte, WhatsApp-Betrug & Co" ++ steigende Fallzahlen sowie umfangreiche Ermittlungs- und Präventionsmaßnahmen - Sonstige Zahlen: steigende Fallzahlen bei Diebstahl aus Kfz (u.a. Transportaufbrüche) und Pkw-Diebstählen - singende Zahlen bzw. Stagnation bei Taschen- und Fahrraddiebstählen - Maßnahmenkonzept 2024

... auf die Pressegespräche am 14. und 15.03.24 in Lüneburg, Lüchow und Uelzen mit den Medien wird verwiesen. Weitere Detailinformationen auch für die drei Landkreise Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen sind der Anlage zu entnehmen. Parallel lohnt sich auch ein Blick auf die Veröffentlichungen via facebook, Instagram und "X" (ehemals twitter).

++ Die vollständige PKS 2023 findet sich als Download unter www.polizeipresse.de ++

