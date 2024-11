Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Brand in Seniorenheim++Hecke in Brand gesteckt++Von Fahrbahn abgekommen - hoher Sachschaden++Erntewagenabschlussparty in Hüttenbusch++Reifensatz entwendet+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Brand in Seniorenheim+ Achim. Am Sonntagmittag kam es in einem Seniorenheim in der Leipziger Straße zu einem Brand, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Brandmeldealarm aus einem der Zimmer und stellte fest, dass Teile der Inneneinrichtung brannten. Durch den Brandmeldealarm war die Feuerwehr direkt alarmiert worden. Bevor diese einschreiten konnte, hatten die Mitarbeiter das Feuer bereits gelöscht.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Bewohner einen Zigarillo angezündet und eine Gardine war versehentlich in Brand geraten. Das Zimmer war nach einer Reinigung wieder bewohnbar.

+Hecke in Brand gesteckt+ Dörverden. Bei Gartenarbeiten in der Straße Eichhoff geriet am Sonntagmittag eine Hecke in Brand. Nach ersten Informationen hatte das Kind der Bewohner einen zuvor benutzten Unkrautbrenner genommen und gegen die Hecke gehalten. Das trockene Buschwerk fing daraufhin an zu brennen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr verhinderten die Bewohner ein Ausbreiten des Feuers. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig.

+Von Fahrbahn abgekommen - hoher Sachschaden+ Verden. Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Renault verletzte sich am Sonntagabend, gegen 18.10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall. Er war auf der Walsroder Straße in Richtung Luttum aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem geparkten BMW zusammengestoßen. Anschließend war der Renault noch mit einer Gartenmauer kollidiert.

Bei dem Unfall verletzte sich der 20-Jährige leicht und er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 110.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Erntewagenabschlussparty in Hüttenbusch+ Worpswede. Im Ortsteil Hüttenbuch konnte die Veranstaltung Erntewagenabschlussparty ihr 20-jähriges Jubiläum feiern. Beim Umzug am Samstagnachmittag wurde ein Gespann bereits vorab von der Teilnahme ausgeschlossen. Das Gespann konnte keinen gültigen Versicherungsnachweis vorzeigen. Anschließend verlief der Festumzug ohne Zwischenfälle.

Bei der nachfolgenden Party kam es hingegen zu mehreren Körperverletzungen. Bei einer wurde auch ein Securitymitarbeiter schwer verletzt. Drei Beschuldigte zwischen 23 und 27 Jahren hatten den Mitarbeiter im Festzelt angegriffen und auf ihn eingeschlagen. Der 22-Jährige musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ohne Fremdeinwirkung verletzte sich eine Besucherin der Zeltfete ebenfalls schwer. Die Frau war auf der Tanzfläche gestützt und kam aufgrund von Vorerkrankungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

+Reifensatz entwendet+ Lilienthal. In der Zeit von Samstag 12 Uhr bis Sonntag 10.30 Uhr bauten bislang unbekannte Täter in der Straße Traupe die Reifen eines Mercedes ab und entwendeten diese. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

