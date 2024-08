Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (843) Frau löst mit Hilferufen größeren Polizeieinsatz aus

Nürnberg (ots)

Am heutigen Donnerstagvormittag (08.08.2024) rief eine Frau aus ihrer Wohnung in der Nürnberger Altstadt um Hilfe. Bei Eintreffen einer Streife trat die 36-Jährige den Beamten mit einem Messer in der Hand gegenüber, woraufhin Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen wurden.

Gegen 10:00 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über Hilferufe aus einer Wohnung in der Weißgerbergasse ein. Nachdem die Beamten die Schreie lokalisieren konnten und an der betreffenden Tür klingelten, öffnete die 36-jährige Wohnungsinhaberin. Sie machte wirre Angaben und hielt ein Messer in der Hand. Während des Gesprächs schloss die Frau unvermittelt die Tür und die Beamten forderten Unterstützung an.

Auch nach mehrmaliger Aufforderung wurde die Tür nicht wieder geöffnet. Beamte konnten zudem erkennen, wie die Frau mit dem Messer in der Hand in der Wohnung auf und ab lief. Darüber hinaus ergaben sich keine Hinweise darauf, dass sich noch weitere Personen in der Wohnung befinden.

Durch die Einsatzleitung wurden Spezialeinsatzkräfte, namentlich das SEK sowie die Verhandlungsgruppe hinzugezogen. Nachdem eine Kommunikation durch die geschlossene Tür erfolglos verlief, öffneten Kräfte des SEK die Tür und fixierten die Frau, welche zu diesem Zeitpunkt unbewaffnet war und keinerlei Widerstand leistete. Verletzt wurde durch den Zugriff niemand.

Die 36-Jährige, die sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde dem Gesundheitsamt zugeleitet. Hier wurde die Unterbringung in einer Fachklinik angeordnet.

