POL-VER: +Falscher Handwerker++Vorfahrt im Kreisverkehr genommen++Von Fahrbahn abgekommen++Radfahrer beim Abbiegen übersehen+

+Falscher Handwerker+ Osterholz-Scharmbeck. In der Beethovenstraße geriet am Dienstag, gegen 12.10 Uhr, eine Seniorin an einen Betrüger, der sich als Handwerker ausgab und Wertgegenstände von der Frau stahl. Er behauptete, einen Rohrbruch überprüfen zu wollen und verschaffte sich damit Zutritt in die Wohnung. Anschließend lenkte er die Seniorin ab und konnte in einem unbeobachteten Moment Bargeld von der Frau entwenden.

Nachdem er das Diebesgut hatte, verließ der Täter die Wohnung wieder. Der Seniorin fiel der Diebstahl erst später auf. Zeugen werden gebeten, Beobachtungen zu verdächtigen Personen in dem Bereich der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Vorfahrt im Kreisverkehr genommen+ Schwanewede. Am Dienstagnachmittag kam es im Kreisverkehr in der Straße Damm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW und einem Linienbus. Die 53-jährige Fahrerin des Linienbusses fuhr von der L134 in den Kreisverkehr und missachtete die Vorfahrt einer 38-Jährigen in einem VW. Bei dem Zusammenstoß wurde eine Mitfahrerin in dem VW leicht verletzt.

+Von Fahrbahn abgekommen+ Vollersode. Ein 60 Jahre alter Fahrer eines Mazda musste am Dienstag nach einem Unfall seinen Führerschein abgeben. Zeugen bemerkten gegen 17.20 Uhr den in Schlangenlinien fahrenden Pkw auf der Wallhöfener Straße und informierten die Polizei. Bevor diese den Mazda kontrollieren konnte, verursachte der Fahrer einen Unfall.

Ersten Informationen zufolge war der 60-Jährige nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem geparkten Sattelzug zusammengestoßen. Er blieb bei dem Unfall unverletzt, musste von der Feuerwehr jedoch aus dem Fahrzeug befreit werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt. Der Mazda und der Sattelzug waren nicht mehr fahrbereit, und der Pkw wurde abgeschleppt.

Bei ersten Ermittlungen kam der Verdacht auf, dass der 60-Jährige aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

+Radfahrer beim Abbiegen übersehen+ Lilienthal. Am Dienstagabend, gegen 17.50 Uhr, kam es an der Kreuzung der Worphauser Landstraße zur Westerweder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Eine 86-jährige Fahrerin eines Daimlers fuhr auf der Westerweder Straße in Richtung Worpswede und bog an der Kreuzung in Richtung Lilienthal ab. Dabei übersah sie einen 35-jährigen Radfahrer, der auf dem Geh- und Radweg der Worphauser Landstraße in Richtung Worpswede fuhr. Sie stieß mit dem Radfahrer zusammen und verletzte ihn leicht.

