Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus PKW

Limburgerhof (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden aus drei geparkten Fahrzeugen Gegenstände entwendet. Die Fahrzeuge standen in der Hardenburgstraße und im Sachsenweg. Ein Fahrzeug war vermutlich unverschlossen, bei den anderen beiden Fahrzeugen wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. Aus den Fahrzeugen wurden u.a. Elektrogeräte und ein Geldbeutel entwendet. Die Polizei weist daraufhin, das Fahrzeug beim Verlassen abzuschließen und keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 495-0 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de.

