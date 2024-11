Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Ladendiebe gestellt++Unfallbeteiligter gesucht++Fußgängerin gestürzt+

Landkreis Osterholz (ots)

+Ladendiebe gestellt+ Schwanewede. Am Mittwochnachmittag stellten Beamte der Polizei Schwanewede zwei Ladendiebe, nachdem sie Kosmetika aus einem Geschäft in der Blumenthaler Straße gestohlen hatten. Mitarbeiter des Marktes bemerkten die beiden jugendlichen Diebe und informierten die Polizei. Die Beamten konnten beide Beschuldigten in der Nähe des Marktes stellen und nahmen ihnen das Diebesgut wieder ab. Die beiden Jugendlichen haben nun mit einem Strafverfahren zu rechnen.

+Unfallbeteiligter gesucht+ Ritterhude. Im Bereich der Riesstraße zur Hegelstraße stießen am Mittwochmorgen, gegen 08 Uhr, ein Pkw und ein Fahrradfahrer zusammen. Der bislang unbekannte Fahrer eines grauen Kombis wollte auf die Riesstraße abbiegen und übersah dabei den Jugendlichen auf seinem Fahrrad. Der Pkw touchierte das Fahrrad und brachte den Jugendlichen zu Fall. Nachdem sie miteinander gesprochen hatten, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Erst danach bemerkte der Jugendliche einen Schaden an seinem Fahrrad und dass er sich leicht verletzt hatte. Daraufhin meldete er sich bei der Polizei.

Es wird nun der unbekannte Fahrer des Pkw gesucht. Er wird gebeten, sich bei der Polizei Ritterhude unter 04292-811740 zu melden.

+Fußgängerin gestürzt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch, gegen 08.25 Uhr, kam es in der Osterholzer Straße zu einem medizinischen Notfall bei einer 85-Jährigen. Nach Zeugenangaben schob die Frau ihr Rad auf dem Gehweg und kam vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls plötzlich zu Fall. Ersthelfer versorgten die Frau bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Dieser brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell