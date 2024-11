POL-VER: Pressemitteilung vom 09.11.2024

Landkreis Verden (ots) - LANDKREIS VERDEN +Einbruch in Juwelier+ Achim. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in einen Juwelier in der Oberstraße ein. Sie verschafften sich über die Eingangstür Zugang in den Verkaufsraum und durchsuchten das Geschäft. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

mehr