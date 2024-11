Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Unfall unter Alkoholeinfluss++Ladung an Anschlussstelle verloren+

Landkreis Verden (ots)

+Unfall unter Alkoholeinfluss+ Achim. Ein Fahrer eines Sattelzuges geriet am Montagmorgen, gegen 04.50 Uhr, im Bremer Kreuz in Richtung Cuxhaven von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrsschild. Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte der Autobahnpolizei eine Alkoholisierung bei dem 46-Jährigen fest. Ein Test ergab einen Wert von 2,4 Promille.

Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den 46-Jährigen ein. Dafür musste er eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Sattelzug war nach dem Unfall mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Bergung des Fahrzeuges wurde zeitweise eine Vollsperrung eingerichtet.

+Ladung an Anschlussstelle verloren+ Achim. An der Anschlussstelle Achim-Ost in Richtung Cuxhaven verlor am Montag, gegen 12.45 Uhr, ein Lkw seine Ladung und beschädigte die Fahrbahn. Ein 49-jähriger Fahrer hatte die geladene mobile Flutlichtanlage nicht richtig gesichert und im Ausfahrtsbereich war diese von der Ladefläche gefallen. Für die Bergung der Ladung und die Reinigung der Fahrbahn musste die Anschlussstelle gesperrt werden.

