Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fahrradfahrer mit über 3 Promille++Radfahrer leicht verletzt++In Gegenverkehr geraten+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Fahrradfahrer mit über 3 Promille+ Ottersberg. Bei einem Radfahrer stellten Beamte der Polizei Achim am Sonntag gegen 17 Uhr eine erhebliche Alkoholisierung fest. Mehrere Zeugen hatten gesehen, wie der 57-jährige Mann mit seinem Fahrrad gestürzt war und den Rettungsdienst informiert. Bei dem Sturz blieb er unverletzt.

Da der Mann merklich unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Polizei hinzugerufen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,6 Promille. Gegen den 57-Jährigen wurde daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet.

+Radfahrer leicht verletzt+ Achim. An der Einmündung der Breiten Straße zur Hauptstraße im Ortsteil Embsen stießen am Sonntag, gegen 14.30 Uhr, ein Pkw und ein Fahrradfahrer zusammen. Ein 20-jähriger Fahrer eines Ford wollte in die Hauptstraße abbiegen und übersah einen von rechts kommenden 66-Jährigen auf seinem Fahrrad. Der 66-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.300 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+In Gegenverkehr geraten+ Worpswede. Am Sonntagnachmittag verursachte ein 80 Jahre alter Fahrer auf der Hembergstraße einen Verkehrsunfall. Der Mann war mit seinem VW aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr geraten und touchierte den Ford eines 55-Jährigen und den Mercedes eines 66-Jährigen. Die Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von ca. 21.000 Euro. Der VW und der Ford mussten anschließend abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell