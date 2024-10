Polizei Duisburg

POL-DU: Goch/Duisburg: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl - Wer kennt die beiden Männer auf den Bildern?

Goch/Duisburg (ots)

Die Polizei Kleve bittet die Duisburger Bevölkerung um Unterstützung bei einer Öffentlichkeitsfahndung:

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige begaben sich am 13.06.2024 gegen 14:05 Uhr zügig in ein Elektrogeschäft an der Bahnhofstraße in Goch und entwendeten dort mehrere Mobilfunktelefone. Anschließend flüchteten sie mit der Tatbeute in Richtung Bahnhof. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich bei den Verdächtigen um Duisburger handeln.

Tatverdächtiger 1: männlich, ca. 20-25 Jahre alt, schlanke Statur, dunkle Haare, gelbe Jogginghose, gelbes Oberteil, blaue Weste, schwarze Sneaker

Tatverdächtiger 2: männlich, dickliche Statur, dunkle Haare, schwarze Jogginghose, blaue Jacke, schwarze Schuhe, Basecap, Umhängetasche mitgeführt

Bilder der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/150086. Hinweise zur Identität der beiden Männer werden unter Telefon 02823 1080 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell