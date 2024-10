POL-COE: Lüdinghausen, Boeselagerring/ Vorhängeschlösser gestohlen

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Konrad-Adenauer-Straße versucht, in eine Kleingartenanlage einzubrechen. Zwischen 18.30 Uhr am Donnerstag (17.10.24) und 15.15 Uhr am Freitag (18.10.24) gingen die Täter ein Türschloss an, jedoch gelangten sie nicht hinein. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei ...

mehr