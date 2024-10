Coesfeld (ots) - Ein Mann ist am Samstag (19.10.24) in ein Bürocontainer eines Autohauses an der Linnertstraße eingebrochen. Eine Kamera zeichnete auf, wie der Täter gegen 6.30 Uhr zwei Glasscheiben mit einem Stein einwarf. Nach derzeitigem Stand hat er nichts gestohlen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

mehr