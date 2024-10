Feuerwehr Düren

FW Düren: Feuer im Mehrfamilienhaus - Menschenleben in Gefahr

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düren (ots)

Heute am frühen Nachmittag wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem in einem Mehrfamilienhaus im Süden von Düren ein Feuer gemeldet wurde. Es bestand zunächst der Verdacht auf Menschenleben in Gefahr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es im fünften Obergeschoss des Gebäudes zu einem Küchenbrand gekommen war.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnten die Flammen rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Zwei ältere Bewohner der betroffenen Wohnung waren bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch aufmerksame Nachbarn in Sicherheit gebracht worden. Beide wurden vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden und konnten an der Einsatzstelle verbleiben.

Sowohl die Wohnung als auch der Treppenraum wurden gründlich belüftet, um verbliebene Rauchgase zu beseitigen. Die Feuerwehr zeigte sich mit dem Verlauf des Einsatzes zufrieden. Durch das rasche Handeln der Einsatzkräfte und Nachbarn konnte größerer Schaden verhindert und die betroffenen Bewohner in Sicherheit gebracht werden.

Die Einsatzkräfte waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und beendeten den Einsatz nach etwa einer Stunde.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell