Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Steverstraße

Einbruch

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag (19.10.2024), in der Zeit von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Senden auf der Steverstraße ein. Zuvor drangen die Täter über ein rückwärtig gelegenes Fenster in das Wohnhaus ein. Von hier aus gelangten sie ins Schlafzimmer, wo sie Schmuck aus Kommoden entwendeten. Augenscheinlich war der Einbruch zunächst nicht zu erkennen. Lediglich das offen stehende Fenster und der fehlende Schmuck ließ darauf schließen.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell