Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lustadt (ots)

Am Montag den 28.10.24 gegen 17 Uhr kam es in Lustadt zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 17 - jähriger E - Sccoter Fahrer hatte an der Einmündung Schulstraße / Mühlweg die Vorfahrt einer 39 - jährigen Autofahrerin missachtet und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Jugendliche stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Schürfwunden zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 EUR.

