Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Geschwindigkeitsüberwachungen

Germersheim (ots)

Am Montag den 29.10.2024 in der Zeit von 9.15 bis 10.15 Uhr wurde eine Geschwindigkeitsüberwachung im Bereich Am Unkenfunk durchgeführt. Bei erlaubten 30 km / h wurde der Schnellste mit 49 km/h gemessen. Insgesamt waren acht Fahrer zu schnell unterwegs gewesen. Ein Autofahrer hatte keinen Sicherheitsgurt angelegt und ein Fahrzeug wurde wegen technischer Mängel beanstandet. Weiterhin wurde in der Hauptstraße in Knittelsheim ebenfalls das Tempo 30 überwacht. Sechs Fahrer hatten sich nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit gehalten. Der gemessene Höchstwert lag bei 42 km/h.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell