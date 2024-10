POL-PDLD: Im Rollstuhl sitzende 90-Jährige bleibt unverletzt

Maikammer (ots) - Einbrüche in Maikammer - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft In der Nacht auf Montag, den 28.10.24 gegen 01:00 Uhr, fiel einer Polizeistreife der Inspektion Edenkoben eine aufgebrochene Tür einer Vinothek in der Marktstraße in Maikammer auf. Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte ...

