POL-PDLD: Schwegenheim - Zu schnell unterwegs und Verkehrsunfall verursacht

Kandel (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde versucht, in ein leerstehendes Haus in einem Wohngebiet in Kandel einzubrechen, welches aktuell saniert wird. Die eingesetzten Beamte konnten Hebelspuren an der Haustüre feststellen. Der Täter gelangte nicht in das Anwesen. An der Haustüre entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wörth Braun, PK ...

