Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkweiler - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Birkweiler (ots)

Bereits am 26.10.2024 kam es in einem Zeitraum von 11.30 Uhr - 16.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, welche sich auf dem Parkplatz des Weinguts Siener in Birkweiler ereignete. Hierbei kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 3000 zu kümmern. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gab die Geschädigte an, dass im Tatzeitraum zwei Fahrzeuge gleichzeitig gehupt hätten. Es besteht die Möglichkeit, dass diese das Unfallgeschehen beobachteten und durch das Hupen den Verursacher auf den Unfall aufmerksam machen wollten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

