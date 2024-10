POL-PDLD: Fahrzeugvollbrand führt zu Vollsperrung der BAB65

Germersheim (ots) - Am 26.10.2024, gegen 14:30 Uhr, wurde eine gestürzte Fahrradfahrerin auf der Brücke am Weißenburger Tor in Germersheim gemeldet. Durch den Sturz zog sich die 59-Jährige eine Verletzung an ihrem Arm zu, welche durch den Rettungsdienst versorgt werden musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der Fahrradfahrerin Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter ...

mehr