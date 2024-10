Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkene Radfahrerin stürzt

Germersheim (ots)

Am 26.10.2024, gegen 14:30 Uhr, wurde eine gestürzte Fahrradfahrerin auf der Brücke am Weißenburger Tor in Germersheim gemeldet. Durch den Sturz zog sich die 59-Jährige eine Verletzung an ihrem Arm zu, welche durch den Rettungsdienst versorgt werden musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der Fahrradfahrerin Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 1,45 Promille. Für die 59-Jährige endete hiermit die Fahrt endgültig. Ihr wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Weiter wurde gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet.

