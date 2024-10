Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradfahrer kollidiert mit Reh

Großfischlingen (ots)

Beim Befahren der L542 in Fahrtrichtung Essingen kollidierte ein 64-jähriger Motorradfahrer am 26.10.2024, gegen ca. 14:15 Uhr mit einem Reh, welches die Fahrbahn passieren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich hierbei so schwer, dass er anschließend mittels Rettungshubschrauber nach Ludwigshafen in eine Spezialklinik verbracht werden musste. Da Reh verstarb vor Ort, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 06323 955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

