POL-PDLD: Gegen Baum gefahren

Edenkoben (ots)

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurden ein 19-Jähriger sowie dessen Beifahrer im Rahmen eines Verkehrsunfalls auf der K31 zwischen Edenkoben und Edesheim.

Der Fahrer befuhr mit seinem Pkw am 27.10.2024, gegen ca. 0:00 Uhr die Kreisstraße in Fahrtrichtung Edesheim. Offenbar erkannte dieser eine bevorstehende S-Kurve zu spät und kam daher aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Beide Insassen konnten sich selbständig aus dem Pkw befreien und wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand vermutlich Totalschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

