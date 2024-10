POL-PDLD: Einbruch in Baustellencontainer

Maximiliansau (ots) - Am Freitagabend wurde ein 50-jähriger aus dem Bereich Maximiliansau als vermisst gemeldet. Der Mann verließ in alkoholisiertem Zustand das Haus und hatte gegenüber seiner Lebensgefährtin Suizidgedanken geäußert, weshalb eine Eigengefährdung angenommen werden musste. Die Suchmaßnahmen wurden durch einen Diensthund sowie dem Polizeihubschrauber und der Wasserschutzpolizei unterstütz, sodass der Mann gefunden werden konnte und zur Untersuchung in ...

