Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahl - Täter hebeln an Geschäftstüren - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) In der Nacht von Freitag auf Samstag (15./16.12.) kam es in Kirchlengern zu mindestens sechs Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen. Die bislang unbekannten Täter versuchten, mittels des Aufhebelns von Türen in die jeweiligen Objekte zu gelangen. Die Türen hielten allesamt der Gewalteinwirkung stand. Es entstanden Sachschäden, die sich jeweils mindestens im dreistelligen Bereich befinden. Unter anderem versuchten der oder die unbekannten Täter in einen Friseursalon und eine Praxis für Chiropraktik am Neuen Markt einzudringen, ebenso in einen Gastronomiebetrieb an der Straße Am Rathaus. Auch an der Straße Auf der Worth sowie an der Elsestraße kam es zu Einbruchsversuchen. Die Ermittlungen in den Fällen dauern an. Die Kriminalpolizei Herford bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Wochenende etwas Auffälliges zu Personen oder Fahrzeugen beobachtet? Hinweise werden unter 05221/8880 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

