Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Müllentsorgungsfahrzeug fährt ältere Dame mit Rollator an

Bünde (ots)

(um) Gestern morgen, gegen 10:00 Uhr, ging eine 67-Jährige mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Straße Im Schierholz in Ahle. Die Bünderin ging in Richtung Werfer Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein LKW einer Firma zur Müllentsorgung rückwärts in Richtung Werfer Straße. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und der Dame, welche nur leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen befand sich vorsorglich ebenfalls vor Ort. Der 53-jährige Fahrer bemerkte den Zusammenstoß nach eigenen Angaben am Fahrzeug und stoppte den LKW sofort. Dadurch blieben folgenschwerere Schäden aus. Ein weiterer Mitarbeiter des Unternehmen bemerkte nach eigenen Angaben die ältere Fußgängerin ebenfalls nicht. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die dritt Unfall häufigste Ursache Rückwärtsfahren hin. Lenker haben eine erhöhte Sorgfaltspflicht beim Rückwärtsfahren. PDC oder Kameras sind allenfalls Hilfen, kein Ersatz der Sorgfaltspflicht. Zudem ist die Fehlerquote der technischen Helfer unter Umständen bei der derzeitigen Witterung nicht zuverlässig.

