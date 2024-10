Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vermisstensuche

Maximiliansau (ots)

Am Freitagabend wurde ein 50-jähriger aus dem Bereich Maximiliansau als vermisst gemeldet. Der Mann verließ in alkoholisiertem Zustand das Haus und hatte gegenüber seiner Lebensgefährtin Suizidgedanken geäußert, weshalb eine Eigengefährdung angenommen werden musste. Die Suchmaßnahmen wurden durch einen Diensthund sowie dem Polizeihubschrauber und der Wasserschutzpolizei unterstütz, sodass der Mann gefunden werden konnte und zur Untersuchung in eine Klinik verbracht wurde.

Wenn Sie Suizid-Gedanken haben, dann kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge im Internet unter www.telefonseelsorge.de oder über die kostenlose Hotlines 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 oder 116 123. Im Notfall sofort den Rettungsdienst 112 oder die Polizei 110 anrufen!

