THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW HH MV SH: Deine Zeit ist jetzt! - Mach mit beim THW in Waren

Waren (Müritz) (ots)

Am 12.10.2024 haben die Bürgerinnen und Bürger von Waren die Möglichkeit beim THW Ortsverband vorbeizuschauen und gleich mitzumachen!

Das Technische Hilfswerk ist die Zivil- und Katastrophenschutzbehörde des Bundes. Seine ehrenamtlichen Mitglieder sind zur Stelle, wenn Flüsse über Ufer treten, wenn Bäume auf Straßen stürzen oder wenn Stürme Gebäude beschädigen.

An verschiedenen Mitmach-Stationen bekommen Interessierte von 14 bis 17 Uhr die einmalige Gelegenheit die Technik des THW in Waren kennenzulernen und Teil der THW Familie zu werden. Wir suchen engagierte Mitstreiter, die mit beiden Beinen im Leben stehen und auf der Suche sind nach einer sinnvollen Aufgabe.

Also, worauf wartest du noch? Komm am 12.10.2024 von 14 bis 17 Uhr vorbei beim THW Ortsverband in Waren (Gewerbegebiet Eichholzstraße 14 in 17192 Waren) und lass dich begeistern!

