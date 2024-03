Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. 67-jähriger Mann soll seine 65-jährige Partnerin und anschließend sich selbst getötet haben - Obduktionsergebnis liegt vor

Warendorf (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "65-jährige Frau und 67-jähriger Mann tot in Schlafzimmer in Ahlen aufgefunden - Mordkommission der Polizei Münster im Einsatz" (ots vom 26.03.2024, 23:00 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5743569)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Warendorf und Polizei Münster

Am Montagabend (25.3., 17:13 Uhr) wurden die Leichname einer 65-jährigen Frau und eines 67-jährigen Mannes in einer Wohnung am Westholtskamp in Ahlen aufgefunden. Die ersten Ermittlungen einer bei der Polizei Münster eingerichteten Mordkommission ergaben, dass die beiden in einer Beziehung lebten. Der 67-jährige Mann soll seine Lebensgefährtin umgebracht und dann sich selbst suizidiert haben.

Eine Obduktion bei der Gerichtsmedizin Münster am Dienstagmorgen (26.3., 8:30 Uhr) hat ergeben, dass die Frau durch massive Gewaltanwendungen gegen ihren Kopf ums Leben gekommen ist. Der 67-jährige Mann wies Stichverletzungen im Bauchraum auf. "Warum es zu dieser schrecklichen Tat gekommen ist, ist Bestandteil unserer Ermittlungen", erläutert Mordkommissionsleiter Andreas Osterhage. "Der 57-jährige Tatverdächtige war bis vor kurzem noch aufgrund einer psychischen Erkrankung in einer psychiatrischen Klinik in Behandlung."

Für Presseanfragen steht Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494-2415 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell