Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Betrug

Lingenfeld (ots)

Am Mittwoch den 23.10.2024 gegen 14.30 Uhr wurde ein 86 - jähriger Opfer eines Betruges. Ein bislang unbekannter Täter hatte eine Notlage vorgetäuscht und hierdurch von dem Senior Bargeld erhalten. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Breslauer Straße. Der Tatverdächtige war zirka 35 Jahre alt und dunkel gekleidet. Er sprach mit pfälzischem Dialekt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 80 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell