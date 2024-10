Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen im Grenzgebiet

Grenzübergänge Neulauterburg und Schweigen-Rechtenbach (ots)

Insgesamt 21 Kräfte der Polizeidirektion Landau, der Bundespolizei und der Polizei Baden- Württemberg beteiligten sich am 24.10.2024 an stationären Verkehrskontrollen im Bereich der Grenzübergänge Schweigen Rechtenbach und Neulauterburg. In der Zeit von 10:00 - 17:00 Uhr wurden 122 Fahrzeuge kontrolliert. Der Kontrollschwerpunkt lag auf der Bekämpfung der Unfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr sowie der Bekämpfung der Eigentumskriminalität. Im Ergebnis wurden sechs Anzeigen wegen Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet. Des Weiteren ergab sich ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Weil ein Fahrzeugführer ein Butteflymesser in seinem Fahrzeug mitführte wurde ein Verstoß gegen das Waffengesetz gegen ihn eingeleitet. Zwei der insgesamt 129 kontrollierten Personen waren wegen offener Haftbefehle zur Fahndung ausgeschrieben. In beiden Fällen konnte der ausstehende Geldbetrag bezahlt und die Haft abgewendet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell