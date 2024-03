POL Schwaben Nord: Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Donnerstag (14.03.2024), gegen 14:45 Uhr, gerieten ein Auto- und ein Fahrradfahrer in Streit, nachdem sie sich nicht einigen konnten wer von ihnen Vorfahrt hat. Der 39-jährige Fahrradfahrer und der 42-jährige Autofahrer kamen sich auf der Feldstraße entgegen. An einer Engstelle mussten Beide abbremsen und gerieten darüber in Streit, wer von ihnen Vorfahrt hat. Als der 39-Jährige sein ...

mehr