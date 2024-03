Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Vorfahrtsfrage führt zu Sachbeschädigungen

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (14.03.2024), gegen 14:45 Uhr, gerieten ein Auto- und ein Fahrradfahrer in Streit, nachdem sie sich nicht einigen konnten wer von ihnen Vorfahrt hat. Der 39-jährige Fahrradfahrer und der 42-jährige Autofahrer kamen sich auf der Feldstraße entgegen. An einer Engstelle mussten Beide abbremsen und gerieten darüber in Streit, wer von ihnen Vorfahrt hat. Als der 39-Jährige sein Fahrrad am Pkw des 42-Jährigen vorbeischieben wollte, schlug dieser offenbar zunächst mit der Hand gegen den Außenspiegel, anschließend streifte das Pedal den Pkw und verkratzte diesen dabei. Der Autofahrer stieg daraufhin aus und trat gegen das Fahrrad, das umfiel und ebenfalls verkratzte. Beide Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und weiteren Delikten.

