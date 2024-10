POL-PDLD: Kandel - 13-Jähriger vermisst

Wörth am Rhein (ots) - Am Donnerstag gegen 14 Uhr, meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer einen gestürzten Radfahrer auf dem Radweg zwischen Wörth und Hagenbach. Der Fahrer blieb unverletzt. Da der 65-jährige auf die Beamten einen alkoholisierten Eindruck machte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wörth Braun, PK Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon 07271 9221-0 ...

