Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsrowdy unterwegs

Bild-Infos

Download

Landau/A65 (ots)

Am gestrigen Donnerstag, gegen 13.00 Uhr, war der Fahrer eines Aston-Martin auf der A65, Fahrtrichtung Karlsruhe, in Höhe Landau-Zentrum, in James Bond-Manier unterwegs. Er fuhr mehrfach einer PKW-Fahrerin, die auf dem linken Fahrstreifen fuhr, dicht auf und überholte sie dann rechts. Anschließend scherte er wieder so knapp vor ihr ein, dass sie eine Vollbremsung machen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Das Kennzeichen des Fahrzeuges konnte abgelesen werden, wodurch auch der Fahrer ermittelt werden konnte.

Zeugen, bzw. weitere Geschädigte, mögen sich mit der Polizei Edenkoben in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell