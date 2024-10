Polizei Paderborn

POL-PB: Technischer Defekt als Brandursache

Paderborn-Benhausen (ots)

(mh) Ein technischer Defekt ist wahrscheinlich Auslöser des Brandes in einem Behälter für Hackschnitzel in Paderborn-Benhausen. Das ergaben Ermittlungen der Polizei Paderborn am Freitag.

Das Feuer war am Donnerstagnachmittag, 17. Oktober, gegen 15.40 Uhr auf dem Gelände einer Tischlerei an der Straße Hainhöfen ausgebrochen. Die Feuerwehr Paderborn konnte den Brand nach mehreren Stunden löschen. Verletzt wurde niemand. Auch am Gebäude entstand kein Schaden.

