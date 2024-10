Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau- Tätlicher Angriff auf Polizeikräfte in Landau

Landau (ots)

Am Samstagabend wurde der Polizei Landau ein Randalierer in einer Kneipe im Stadtgebiet Landau gemeldet. Der 34-jährige Randalierer konnte angetroffen und zunächst beruhigt werden. Er erhielt einen Platzverweis, welchem er zunächst auch Folge leistete. Kurze Zeit später wurde eine körperliche Auseinandersetzung gemeldet, bei der der 34-Jährige beteiligt war. Zwecks Durchsetzung des Platzverweises wurde der 34-Jährige durch die Polizeikräfte in Gewahrsam genommen. Auf der Dienststelle beleidigte er die eingesetzten Polizeikräfte und versuchte einen Polizisten zu verletzen, indem er nach diesem trat. Dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Immer wieder werden Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und auch nicht gegen Polizeikräfte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt!

