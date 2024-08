POL-PDLD: Edenkoben - Handy zum Bestpreis

Rülzheim (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 08:45 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein verunfallter Pkw in einem Vorgarten in Rülzheim gemeldet. Eine 43-jährige Frau aus Rülzheim verlor nach ersten Erkenntnissen im Daimlerring die Kontrolle über ihr Fahrzeug, durchschlug einen Metallzaun und wurde erst durch die Garagenwand nach Überfahren einer Grünfläche gestoppt. Die Fahrerin war mit 3,53 Promille stark ...

